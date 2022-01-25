Київська міська прокуратура уточнила, що підозру одному із заступників голови КМДА вручено за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Фото: Київська міська прокуратура

За даними пресслужби відомства, слідство встановило, що на підставі рішення Київської міської ради Апарату РНБО було надано в постійне користування земельну ділянку на вулиці Щусєва для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

Проте у 2019 році на підставі акту обстеження посадовими особами КМДА підготовлено проєкт розпорядження щодо припинення Апарату РНБО права постійного користування ділянкою "у зв’язку з тим, що земельна ділянка за цільовим призначенням не використовується".

"Будь-які пояснення або документи від представників Апарату РНБО України при цьому не отримувались. Під час погодження проєкту розпорядження юридичне управління апарату КМДА встановило його невідповідність законам України. Попри це, один з заступників голови КМДА незаконно його підписав", – розповіли в прокуратурі.

Як наслідок, РНБО було завдано шкоди на суму майже 48 млн гривень. Це підтверджено висновками судової оціночно-земельної експертизи.

Крім того, протиправність розпорядження, підписаного підозрюваним, встановлено судовими рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанцій.

Раніше сьогодні голова КМДА Віталій Кличко повідомив, що вручено підозру його першому заступникові Миколі Поворознику. Він наголосив, що місто привело занедбану територію біля метро "Сирець" до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території і облаштувало там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу.