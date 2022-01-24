Українська співачка Злата Огнєвіч виклала у соцмережах відео з погрозами на свою адресу. Сьогодні ж вона написала заяву в поліцію, де вказала, що невідомий чоловік погрожує їй вбивством уже протягом тривалого часу.

Правоохоронці почали провадження, інформує пресслужба столичної поліції.

"Працівники поліції зареєстрували заяву у Єдиному обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції та за погодженням із Печерською окружною прокуратурою дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України - погроза вбивством. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі", – сказано в повідомленні.

На оприлюднених співачкою кадрах видно, як її автомобіль наздоганяє інше авто. Чоловік за кермом каже Златі Огнєвіч, що якщо ще раз побачить її по телебаченню, то вб'є.

Такі ж погрози чоловік адресував батькові співачки. Він згадав і міського голову Віталія Кличка, котрий, за його словами, нічим не допоможе Златі, як і поліція.

"Я більше не можу мовчати! Це відео рекомендую дивитися до кінця. Обережно! Воно містить ненормативну лексику. У цій ситуації я просто беззахисна жінка, яку не перший рік (вже понад 3 роки) переслідує неадекватний чоловік і ніхто за цей час не зміг вирішити мою проблему. Він продовжує свої переслідування, які почастішали останнім часом. Я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, які не почуваються у безпеці і зазнають насильства. Тому що моя ситуація - це також один з видів насильства", – написала під відео Огнєвіч.

"Я звертаюся до правоохоронних органів, юристів та всіх, хто має компетенцію та реально може допомогти. Я звертаюся до своєї країни та президента. Тому що я більше не бажаю мовчати! Досить! На моєму місці може бути ваша дочка, дружина, кохана дівчина, мама, ваша близька людина. Допоможіть мені", – заявила Огнєвіч.

Відомо, що вперше Злата Огнєвіч розповіла про переслідування невідомого у березні 2019 року. Тоді чоловік напав на артистку біля її будинку. Після інциденту чоловік продовжив стежити за зіркою. Зокрема, він чекав на співачку перед виходом на тренування та приходив на її концерти. Нападник переконаний, що Огнєвіч – його дружина.

Злата Огнєвіч (ім'я при народженні — Інна Леонідівна Бордюг) — українська співачка та політикиня, заслужена артистка АР Крим. Представляла Україну на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла третє місце. Народна депутатка України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.