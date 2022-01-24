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"Сьогодні лінія оборони Європи проходить тут", – молодь прифронтового Нью-Йорка закликала світ захистити Україну

"Українці готові захищати свою країну і самостійно вирішувати її долю".

"Сьогодні лінія оборони Європи проходить тут", – молодь прифронтового Нью-Йорка закликала світ захистити Україну
Фото: скрин відео

Молодь прифронтового селища Нью-Йорк у Донецькій області звернулася до міжнародної спільноти із закликом допомогти захистити Україну.

Відеозвернення оприлюднено на сторінці громадської організації "Ініціативна молодь українського Нью-Йорка" у фейсбуці.

Молоді люди нагадали, що останні сім років селище живе на лінії фронту російсько-української війни, вже за кілька кілометрів – окупована Горлівка. Торік Верховна Рада України повернула селищу історичну назву – Нью-Йорк.

"Тепер про наше прифронтове селище багато розповідають медіа в Україні і в світі. Можливо, ви чули про #MarathonNoOneWantsToRun – нью-йоркський марафон, який ніхто не хоче бігти. Найбільш відчайдушні бігають тут", – зазначає молодь прифронтового селища.

"Ми щиро вдячні кожному уряду і парламенту демократичних країн, які підтримують Україну в ці непрості часи. Ми вдячні закордонних українцям, які захищають інтереси України у всьому світі", – сказано у зверненні.

Молоді люди з прифронтового селища пояснили, що хочуть жити в мирі і розвивати свій український Нью-Йорк. 

"Ми просимо всіх політиків, дипломатів, всіх людей доброї волі підтримувати Україну, її обороноздатність. Українці готові захищати свою країну і самостійно вирішувати її долю. Сьогодні лінія оборони Європи проходить тут, в Україні, біля Нью-Йорка. І ми просимо вас зробити все можливе, щоб зберегти тут мир і перспективи на розвиток", – закликали вони.

Селище Нью-Йорк розташоване за 10 км від Торецька і за 38 км від окупованого Донецька. Влітку й восени 2021 року окупанти неодноразово обстрілювали селище та прилеглі території.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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