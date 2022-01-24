Сьогодні вранці в селищі Калинівка Фастівського району, на автодорозі Київ-Одеса, сталася дорожньо-транспортна пригода з чотирма загиблими.

Про це повідомила пресслужба поліції.

"24 січня о 8:20 в селищі Калинівка... 37-річний водій автомобіля «Daewoo» не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажівкою «Мercedes-Benz», яка знаходилася на узбіччі дороги. У результаті ДТП водій легкового автомобіля та троє його пасажири загинули", – йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідче управління поліції Київщини.

Після встановлення усіх обставин ДТП, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у результаті автотрощі постраждало семеро людей, зокрема три дитини.