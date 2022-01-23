Українці хотіли підкупити прикордонників, аби уникнути самоізоляції

У пункті пропуску “Чоп” (Дружна) на Закарпатті чотири українці намагалися підкупити прикордонників заради уникнення самоізоляції.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Українці надали на контроль паспортні документи, в один з яких вклали 2000 угорських форинтів, а в інші два – по 1000 форинтів.

Фото: ДПСУ

Не маючи сертифікатів про вакцинацію, чоловіки за допомогою хабаря намагалися умовити правоохоронців дозволити їм не завантажувати додаток “Вдома” у мобільні телефони.

Інший випадок стався в автомобільному пункті пропуску – 49-річний закарпатець також сподівався уникнути проходження самоізоляції через хабар.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 369 ККУ “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”, повідомили співробітників Нацполіції.

“Після складання відповідних документів та завантаження додатку “Вдома” громадян України оформлено на в’їзд в Україну, проте з пунктів пропуску вони вибули у супроводі представників поліції. Зважаючи на ситуації, які мали місце, нагадуємо про кримінальну відповідальність за спробу надання неправомірної вигоди посадовим особам Держприкордонслужби”, – йдеться у повідомленні.