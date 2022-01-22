Визнання "ЛНР" і "ДНР" означатиме вихід Росії з Мінських угод, - Кулеба

"Відповідальність за ситуацію лежить на Російській Федерації".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розцінюватиме можливе визнання Росією незалежності окупованих нею територій на Донбасі як вихід з Мінських домовленостей.

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Можливе визнання «ЛНР» та «ДНР» Російською Федерацією стане очевидним і повним виходом Росії з Мінських домовленостей", - попередив міністр.

Він наголосив, що "відповідальність за ситуацію і за майбутнє виконання Мінських домовленостей лежить на Російській Федерації".

Нагадаємо, що раніше цього тижня російські комуністи на чолі з Генадієм Зюгановим запропонували Державній думі розглянути проєкт постанови щодо звернення до Володимира Путіна про необхідність визнати "ЛНР" і "ДНР" "в якості самостійних, суверенних та незалежних держав".

Незалежність ОРДЛО від України визнала тільки Південна Осетія, яка сама не є державою і не входить до складу ООН.

Україна розглядає ці райони як окуповані Росією.