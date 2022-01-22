Українців просять не піддаватися паніці: усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах.

Оголошення про продаж “злитих” даних українців внаслідок кібератаки є провокацією та продовженням гібридної війни.

Так Міністерство цифрової трансформації України прокоментувало інформацію про продаж персональних даних 2 млн українців нібито з Дії за 15 тисяч доларів.

“Україна продовжує захищатися у гібрідній війні. Основна мета ворога - підірвати довіру до влади фейками про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та «‎злив»‎ даних українців. Про це тиждень тому вже повідомляв Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що з минулих вихідних в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня. Зокрема багато оголошень стосується продажу бази даних Дії.

“Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору”, – заявили у Мінцифрі.

Міністерство нагадує, що користувачами мобільного застосунку Дія є 13,5 млн українців. Він не зберігає персональних даних, а лише відображає те, що зберігається про них у відповідних державних реєстрах. “Відвідувачами порталу Дія є понад 13 млн українців, а не 2 млн як зазначається в оголошеннях”, – додало міністерство.

Українців просять не піддаватися паніці: усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. “А оголошення про можливість купити дані, отримані після злому 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року”, – кажуть у Мінцифрі.

“Зараз українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника”, – додала пресслужба.

Нагадаємо, розробник додатку “Джура” Володимир Пасіка написав, що дані з Дії нібито виклали на один з форумів: "виглядає так, що або хтось з колишніх працівників здампив проєкт, або все винесли під час останньої атаки”.

Хакер Шон Таунсенд зазначив, що невідомі розмістили на RaidForums близько двадцяти гігабайт архівів (як зразок) – дані (імовірно) Дії.