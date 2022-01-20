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Електронний суд відновив роботу після хакерської атаки

Система не працювала майже тиждень.

Електронний суд відновив роботу після хакерської атаки
Фото: sud.ua

Робота Електронного суду, який постраждав внаслідок хакерської атаки в ніч на 14 січня, відновлена.

Про це повідомив заступник голови Державної судової адміністрації Сергій Чорнуцький.

"Роботу Електронного суду відновлено! Завершено також основні роботи з відновлення всіх інших важливих інформаційних ресурсів органів судової влади, функціонування яких було порушено внаслідок нещодавньої кібератаки. Вживаються остаточні заходи з налаштування та стабілізації роботи сервісів", - написав він у фейсбуці.

"Електронний суд" – це модуль Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, який дозволяє подавати учасникам судового процесу до суду документи в електронному вигляді, а також надсилати таким учасникам процесуальних документів в електронному вигляді, паралельно з документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

Більшість сайтів змогли підняти досить швидко, але деякі ресурси постраждали більше інших. Наприклад, популярну послугу МТСБУ з перевірки чинності полісів автоцивілки вдалося відновити тільки 18 січня, а "Електронний суд" - ще пізніше.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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