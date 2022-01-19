Фото: Анна Стешенко

Печерський районний суд призначив пʼятому президенту, нардепу і лідеру "Європейської солідарності" Петрові Порошенку особисте зобовʼязання як запобіжний захід у так званій вугільній справі.

Про це повідомив кореспондент LB.ua за зали суду.

На Порошенка поклали низку зобовʼязань – прибувати за вимогою до суду, прокурора та слідчого або завчасно повідомляти про поважні причини, не їхати за межі Києва і області без повідомлення, здати паспорт для виїзду за кордон. Термін дії зобовʼязань – до 19.03.2022. Порошенко заявив, що це заважатиме його зовнішній і внутрішній політичній діяльності. Політик сказав, що подаватиме апеляцію.

Фото: Lb.ua

"Ми маємо діяти адекватно і ефективно... Ми не святкуємо, тому що я твердо наголошую, що це є елементи гібридної війни, щоб залякати українців і знизити нашу здатність до відсічі", – заявив Порошенко після оголошення рішення суду.

Він також додав, що не пов’язує рішення суду з приїздом держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Особисте зобовʼязання передбачає покладення на підозрюваного зобов’язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов’язки.Підозрюваному письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов’язки та роз’яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.

Фото: Анна Стешенко

Сторона обвинувачення клопотала про утримання під вартою строком у два місяці з альтернативою застави в 1 млрд гривень, захист просив не обирати будь-який запобіжний захід. Адвокати наполягали, що Порошенко не є підозрюваним, бо підозра не була підписана належним чином.

Судове засідання з обрання запобіжного почалося ще 17 січня і тривало близько 11 годин. Суддя Олексій Соколов провів у нарадчій кімнаті 5 годин, але так і не дійшов до рішення, тож оголошення перенесли на 19 січня.

Нагадаємо, що утримання під вартою з можливістю застави в 1 млрд восени просили для ще одного підозрюваного в цій справі, народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.

Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесмену Сергію Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – тільки сприяння терористам.

Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Демчишин перебуває за кордоном, але суд дав дозвіл на його затримання. Кузяра єдиний з усіх був під вартою, але і його минулого тижня відпустили під домашній арешт.

Про відкриття вугільної справи стало відомо у жовтні 2021. Тоді підозри оголосили Медведчуку й Кузярі, а правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов Медведчука з представниками російської влади – віцепрем'єром уряду РФ Дмитром Козаком, послом РФ в Україні Михайлом Зурабовим і помічником Путіна Владиславом Сурковим. Під час цих розмов, які стосувалися реалізації вугільних схем, нардеп стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України – Петра Порошенка, тогочасної очільниці НБУ Валерії Гонтарєвої і голови АП Бориса Ложкіна.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

За твердженням слідства, Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука змовилася з українськими високопосадовцями, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Росія також заблокувала поставки вугілля щоб спонукати Україну купувати його у підприємств на тимчасово окупованих територіях. У підсумку Україна змушена була купувати вугілля у двох підпримєств у ОРДЛО, контрольованих окупантами – ДП "Луганськвугілля" і "Шахта імені Кисельова".

Порошенко вважає цю справу політичною. Він переконаний, що не опиниться за ґратами.

6 січня Печерський райсуд арештував усе майно Порошенка, але що конкретно – стане відомо 19 січня, коли оприлюднять ухвалу. Спочатку її обіцяли оприлюднити 14 січня.

На час оголошення підозри Порошенко уже був за кордоном, при цьому, на думку ДБР – це була незапланована поїздкапісля того, як слідчі намагались вручити йому повістку про виклик. Сам Порошенко заперечував закид про раптовий виїзд за кордон.

17 січня, після майже місячної відсутності в Україні, політик повернувся рейсом із Варшави.