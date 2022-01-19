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САП хоче конфіскувати 5,7 млн гривень у судді

Чоловік придбав дорогу квартиру в Києві та автомобіль, невідомо за які гроші.

САП хоче конфіскувати 5,7 млн гривень у судді
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про визнання необґрунтованими активів квартири та автомобіля одного з суддів Київської області.

Про це повідомила пресслужба САП.

"Суддя через третіх осіб фактично набув у власність квартиру у м. Києві площею 142 кв. м та автомобіль, загальна вартість яких сягає 6,7 млн гривень. При цьому, в ході аналізу майнового стану та його доходів з’ясовано, що грошові кошти, використані для придбання цих активів, не могли бути набуті за рахунок законних доходів судді", - вважає прокуратура.

У зв'язку з цим прокурор звернувся до суду про стягнення с судді 5,7 млн гривень грошових коштів, законність походження яких викликає сумнів.

САП не називає імені судді, але а сайті Судової влади повідомляється, що 18 січня до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання про визнання необґрунтованими активів судді Васильківського міськрайонного суду Максима Ковбеля.

Нагадємо, що у серпні 2021 року ВАКС визнав необґрунтованим активом 1,2 млн гривень Іллі Киви, які він отримав нібито від здачі в оренду жомової ями.

У жовтні 2021 року ВАКС відмовився конфіскувати квартиру депутата Михайла Волинця, яку прокуратура вважала необґрунтованим активом.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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