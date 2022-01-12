Екссуддю Чауса залишили під домашнім арештом до 3 лютого

Вищий антикорупційний суд продовжив продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Як повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на прокурора Аліну Жовницьку, суд задовольнив клопотання прокурора частково і продовжив домашній арешт тільки до 3 лютого, а не, як зазвичай, на 2 місяці.

Причини такого рішення наразі невідомі, оскільки повного тексту судового рішення ще нема.

Чаус перебуває під домашнім арештом із 4 серпня минулого року. Також він зобов’язаний носити електронний браслет.

Розгляд справи по суті відновиться 18 січня.

Раніше суд оголосив перерву до цієї дати, щоб Чаус міг лікуватися, оскільки у нього виникли проблеми зі слухом. 14 грудня екссуддю госпіталізували. Діагноз у суді не оголосили, бо це медична таємниця.

Водночас 21 грудня стало відомо, що до Окружного адмінсуду Києва надійшло два позови від Миколи Чауса, який оскаржує своє звільнення з посади в Дніпровському райсуді столиці.

Нагадаємо, суддю Чауса викрили на отриманні 150 тис. доларів хабаря у серпні 2016 року. Гроші він нібито отримав за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Пенсіонерці загрожувало 10-12 років позбавлення волі за статтями про незаконну купівлю, зберігання та збут наркотиків. Але Чаус застосував статтю 69 Кримінального кодексу, яка передбачає м'якше покарання, і дав їй п'ять років умовно.

Отримані гроші суддя Чаус засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати.

Верховна Рада дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, але, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний суддя втік за кордон. До квітня 2021 року Чаус знаходився в Молдові, коли його викрали невідомі в Кишиневі.

30 липня Чаус в самих трусах знайшовся в одному із сіл Вінницької області, звідки його відвезли до Києва співробітники СБУ. Він перебуває під її охороною.

4 серпня ВАКС обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов’язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет). На перше судове засідання Чаус прийшов у бронежилеті.