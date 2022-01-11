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Суд залишив під вартою підозрюваного у замаху на міністра Лещенка

За результатом апеляційного розгляду ухвалу суду залишили без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення.

Суд залишив під вартою підозрюваного у замаху на міністра Лещенка
Фото: Lb.ua

Київський апеляційний суд залишив під вартою американського бізнесмена Курта Гросанса, якого підозрюють в замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Про це повідомляє пресслужба суду

"10 січня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 листопада 2021 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України та застосовано до підозрюваного Г. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 січня 2022 року включно", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за результатом апеляційного розгляду ухвалу суду залишили без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення.

Нагадаємо, Лещенко у 2018 році був директором ТОВ "Гросанс", що належить американському бізнесмену.

Співпраця у них не вийшла. За деякий час Гросанс звинуватив Лещенка в розкраданні грошей та найняв колектора, щоб повернути їх. Колектор виявися недобросовісним - взяв гроші, а роботу не виконав. Тоді підприємець нібито вирішив убити боржника. Слідство вважає, що разом із помічницею він "замовив" Лещенка кілеру, який виявився поліцейським під прикриттям.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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