У Офісі Генпрокурора пояснили арешт рахунків "АрселорМіттал Кривий Ріг"

За клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора накладено арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, в межах суми встановлених заподіяних збитків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Згідно із матеріалами кримінального провадження, встановлено, що з цих рахунків не проводилися відрахування зі сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, а також для виплати заробітної плати. В рамках цього кримінального провадження діючому фінансовому директору – головному бухгалтеру підприємства в листопаді 2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення та умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний вніс завідомо неправдиві відомості до декларації з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин родовищ залізних руд, тим самим ухилившись від сплати до бюджету рентної плати на суму понад 2,24 млрд грн.

"Злочинні дії та відповідна сума збитків державі підтверджені висновками комплексної судової експертизи. Клопотання про арешт рахунків товариства було подано прокурором з метою відшкодування шкоди, завданої бюджету України, та забезпечення спеціальної конфіскації", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомив про те, що рішенням офісу Генерального прокурора всі рахунки компанії заблоковано. Наразі до податкових органів подано апеляцію, і компанія готується відстоювати свою позицію в апеляційному адміністративному суді.