Аксьонова, Константинова і Поклонську судитимуть в Деснянському суді Києва

Гучну справу про окупацію Криму розглядатимуть на Троєщині.

Обвинувальний акт проти чинних та колишніх топчиновників окупаційної адміністрації Криму буде розглядати Деснянський районний суд Києва.

Про це повідомила пресслужба Київського апеляційного суду, якого Офіс генерального прокурора попросив визначити підсудність справи.

Він вирішив направити обвинувальний акт до Деснянського суду.

Обвинувачених восьмеро:

колишній депутат Верховної ради АР Крим Сергій Аксьонов (очолює окупаційну адміністрацію Криму)

колишній голова Верховної ради АР Крим Володимир Константинов (очолює окупаційну раду Криму)

колишня старша прокурорка Наталія Поклонська (очолювала окупаційну прокуратуру Криму)

колишній начальник відділу карного розшуку Сімферопольського міського управління ГУ МВС України в АР Крим Сергій Абісов (очолював МВС в окупаційній адміністрації Криму)

колишній депутат і голова Севастопольської міськради Юрій Дойников (очолював окупаційну раду Севастополя)

колишній начальник УСБ України в Севастополі Петро Зима

колишній перший заступник начальника - начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України Віктор Мельниченко (очолює прикордонну службу в окупаційній адміністрації Криму)

колишній депутат ВР АР Крим Рустам Темиргалієв (був першим заступником глави окупаційної адміністрації Криму).

Їх підозрюють у злочинах за статтями Кримінального кодексу України 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 111 (державна зрада); ст.255 (створення злочинної організації). Покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі до 15 років.

Справа стосується подій лютого-березня 2014 року, коли українські колабораціоністи допомогли Росії окупувати Крим та Севастополь.

Нагадаємо, у грудні київський суд надав дозвіл на затримання Наталії Поклонської, яка в жовтні цього року була призначена Путіним послом Росії в Кабо-Верде.

У листопаді дозвіл на затримання було видано щодо Сергія Аксьонова.