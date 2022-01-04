Чернівецький суд заочно дав 12 років командирці ракетного дивізіону "ДНР"

Шевченківський районний суд Чернівців 21 грудня виніс заочний вирок жительці Донецька Ользі Качурі, яка воює проти України у складі окупаційних військ Росії під позивним "Корса". Її визнали винною ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, Качура у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування "3-а окрема мотострілецька бригада «Беркут»", яке було створене на основі так званої "групи Безлера". З того часу колишня співробітниця органів МВС України почала брати участь в терористичній діяльності.
"Спеціальне навчання військовій справі проходила в Російській Федерації. На посаді командира артилерійського дивізіону у званні «полковник військ ДНР» вона безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців Збройних сил України та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню БМ-21 «Град» поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, що призвело до масової загибелі людей", – йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.
Вирок суду опубліковано в онлайн-реєстрі судових рішень.
В ньому сказано, що Качура продовжує брати участь у здійсненні терористичної діяльності на території Донецької області.
Розглянувши справу, суддя Шевченківського райсуду Чернівців Яна Одовічен визнала 51-річну Качуру винною й призначила покарання у вигляді 12 років ув’язнення.