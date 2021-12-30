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Поліція затримала чоловіка, який кинув коктейль Молотова в паркан Генконсульства РФ у Львові

Секретар РНБО дав зрозуміти, що чоловік керувався особистими мотивами. 

Поліція затримала чоловіка, який кинув коктейль Молотова в паркан Генконсульства РФ у Львові
Фото: dancor.sumy.ua

Правоохоронці затримали чоловіка, який минулого тижня кинув пляшку з так званим коктейлем Молотова в огорожу Генерального консульства Росії у Львові. Підозрюваний - з окупованих територій, він не має стосунку до якихось громадських рухів.

Про це на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"У Львові відбулася певна подія, коли суміш кидали в бік установи, яка має відношення до РФ. Наші всі служби дуже швидко відпрацювали це питання. Людина, яка це робила, не має стосунку до жодного руху, це людина з окупованих територій, безпосередньо – з міста Горлівки. Він затриманий, з ним відпрацьовують. Такі речі періодично трапляються, але МВС, СБУ, контррозвідка ці питання відпрацьовують", - сказав Данілов.

Секретар РНБО дав зрозуміти, що чоловік керувався особистими мотивами. 

У Національній поліції "Українській правді” повідомили, що ймовірного зловмисника затримали поліцейські Львівщини в результаті оперативно-розшукових заходів. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, вночі 24 грудня у Львові невідомі кинули пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації. Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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