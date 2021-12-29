В Одесі застрелили соратника вбитого рік тому "вора в законі" Лоту Гулі

Поліція припускає, що це продовження "воровської війни".

Фото: od.npu.gov.ua

В Одесі ввечері 28 грудня сталася стрілянина в в більярдному клубі "Арена". Як повідомляє місцева поліція, внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.

Ймовірного вбивцю затримали.

За інформацією місцевого видання "Думська", вбитим був кримінальний авторитет Назір Алієв, який входив до оточення "вора в законі" Надіра Саліфова (він же Лоту Гулі).

Рік тому Лоту Гулі у Туреччині розстріляв власний охоронець. Таким чином він помстився босу за вбивство іншого "вора" Ровшана Джанієва (Ленкоранського) у 2016 році.

Співбесідник "Думської" стверджує, що вбивство в Одесі є продовженням "воровської війни" - переділом сфер впливу в кримінальному середовищі Одеси.

І Алієв, і його ймовірний вбивця є громадянами Азербайджану.