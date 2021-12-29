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У Приазов'ї оголошено червоний рівень небезпеки через негоду

На узбережжі Азовського моря та в порту "Маріуполь" надзвичайна ожеледь.

У Приазов'ї оголошено червоний рівень небезпеки через негоду
Фото: bug.org.ua

Через вихід активного циклону в Україні очікується ускладнення погодних умов оголошено "жовтий" рівень небезпеки. У Приазов'ї оголошено червоний рівень небезпеки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту "Маріуполь" надзвичайна ожеледь (ІІІ рівень небезпечності, червоний", – сказано в повідомленні.

У ДСНС попередили, що такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів.

Учора повідомляли, що в аеропорту Запоріжжя через негоду не зміг сісти літак зі Стамбула. У зв'язку зі складними погодними умовами перенесли час вильоту та прибуття ще низки рейсів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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