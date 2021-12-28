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У Чорткові сталася пожежа на території хлібного комбінату, зупинено рух на залізничній станції (оновлено)

Жертв та постраждалих внаслідок події немає. 

Фото: ДСНС

У місті Чортків Тернопільської області виникла пожежа на території комбінату хлібопродуктів. Жертв та постраждалих внаслідок події немає. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що пожежа сталася на даху окремо розташованої складської будівлі на площі близько 1,3 тис. квадратних метрів. Попередньо, будівля пуста. 

"Гасіння пожежі триває, не допущено розповсюдження вогню на склад паливно-мастильних матеріалів залізничного депо. Основні сили зосереджені на захисті від вогню другої частини складської будівлі та поруч розташованої будівлі залізничного депо. До місця пожежі направлено пожежний потяг з м.Тернопіль", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.

Оновлено. Через пожежу на Хлібоприймальному комбінаті у Чорткові, що знаходиться впритул до залізничних колій, затримується поїзд №58 Ворохта - Київ. Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці”, поїзд затримається на ст. Чортків до локалізації пожежі. Час затримки поїзда №58 буде надано додатково.

"Внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) хлібоприймального підприємства. Наразі на місці працює Тернопільський пожежний поїзд Іванофранківського загону Львівської залізниці. Просимо пасажирів з розумінням поставитися до ситуації, адже безпека пасажирів є основним пріоритетом Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 грудня у Київській області сталася пожежа в будівлях пилорами та складу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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