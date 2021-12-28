​Російські окупанти відмовилися від позачергового засідання ТКГ, яке запропонувала Україна

Українська сторона подала запит на проведення нового засідання Тристоронньої контактної групи, аби обговорити порушення перемир'я зі сторони проросійських бойовиків.

Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на речника української делегації Олексія Арестовича.

За його словами, через обстріли окупантами позицій ЗСУ в проміжку з 22 по 28 грудня четверо військових отримали поранення, з них двоє перебувають у важкому стані.

"Ми зробили запит на проведення позачергових консультацій у форматі робочої підгрупи з безпеки ТКГ на сьогодні, 28 грудня, для обговорення питань систематичного порушення з боку Збройних сил РФ/ОРДЛО і фактичної відсутності деескалації напруженості на лінії розмежування після попереднього засідання ТКГ 22 грудня", - розповів Арестович.

Він додав, що станом на 13:15 Збройні сили РФ/ОРДЛО відмовилися від участі в запропонованих консультаціях.

Нагадаємо, 22 грудня ТКГ погодила повернення до режиму припинення вогню на Донбасі. Попри це, вже 23 грудня\, російські найманці тричі порушили режим тиші.