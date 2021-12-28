Технологія дозволить максимально реалістично візуалізувати товар та показати, як він виглядатиме в конкретній кімнаті та інтер’єрі.

Невдовзі клієнти інтернет-магазину epicentrk.ua зможуть використовувати доповнену реальність для придбання меблів. Ця технологія дозволить максимально реалістично візуалізувати товар та показати, як він виглядатиме в конкретній кімнаті та інтер’єрі.

Впровадження AR-технології (від англ. augmented reality – доповнена реальність) в роботу інтернет-магазину epicentrk.ua стане можливим завдяки підписанню договору з компанією ARBrowser. Це заснований українцями американський стартап, що займається візуальними технологіями для онлайн-ритейлерів. Завдяки інтеграції комплексного програмного забезпечення ARBrowser з інтернет-магазином, компанія запровадить цілу низку інноваційних для українського ринку сервісів.

Зокрема, за допомогою функції доповненої реальності покупці зможуть через камеру свого смартфону чи планшету подивитися, як виглядатимуть меблі в їхній кімнаті. Щоб скористатися цією функції, клієнту компанії не потрібно буде встановлювати жодного програмного забезпечення - достатньо лише просканувати QR-код.

На сайті також з’явиться 360 HD-viewer, що дозволятиме переглядати меблі з різних боків, і конфігуратор, який надасть можливість змінювати колір та окремі елементи меблів. Як працюватиме доповнена реальність від ARBrowser - дивіться в короткому відеоролику:

Як запевняє в.о. директора направлення «Меблі» компанії «Епіцентр К» Олександр Лук'янченко, інтернет-магазин ритейлера стане першим в Україні, який буде використовувати такі технології для продажу меблів.

«Пандемія COVID-19 суттєво прискорила розвиток e-commerce. Розуміючи зручність цього каналу, споживач все частіше купує меблі в інтернеті. Тільки в 2021 році онлайн-продажі цієї категорії товару в мережі Епіцентр зросли більш ніж на 50%, а частка e-commerce в обороті меблів перевищила 15%. З впровадженням технології доповненої реальності в роботу інтернет-магазину ми ще більше полегшуємо процес вибору та покупки меблів для своїх клієнтів, а отже – можемо розраховувати на подальше покращення ефективності нашого онлайн-каналу», - наголосив Олександр Лук'янченко.

За його словами, аналітика продажів низки американських меблевих ритейлерів, які вже впровадили в свою роботу технології ARBrowser, свідчить про високу ефективність цього сервісу. В середньому, інтеграція нових технологічних рішень інтернет-магазинами дозволяла збільшити конверсію вдвічі та скоротити кількість повернень товару на 30%.

Запуск нових сервісів на сайті epicentrk.ua запланований на початку 2022 року. На старті компанія співпрацюватиме з декількома постачальниками і тестуватиме нові функції на обмеженому асортименті товарів. На перших порах це будуть найбільш популярні серед споживачів письмові столи, шафи, дивани та ліжка. На сайті інтернет-магазину такі товари виділять спеціальними позначками. В майбутньому компанія планує збільшувати пропозицію меблів, які можна буде обрати через технологію доповненої реальності.

Довідка. Компанія «Епіцентр К» - один з найбільших гравців українського ринку роздрібної торгівлі та безумовний лідер в сегменті товарів для дому та ремонту. Станом на листопад 2021 року ритейлер об’єднує 69 торговельних центрів Епіцентр, які представлені в усіх регіонах України. До структури групи компаній також входить інтернет-магазин epicentrk.ua, 10 гіпермаркетів Нова Лінія і ціла низка виробничих активів у сферах агропромисловості, деревообробки та керамічної плитки.

Компанія «Епіцентр К» є найбільшим продавцем меблів в Україні. В окремих категоріях товару, таких як офісні та столові меблі, частка ритейлера на українському ринку перевищує 25%. З 2016 року компанія почала розвивати у власних торговельних центрах окрему мережу меблевих магазинів формату shop in shop Центр Меблів. Станом на грудень 2021 року вона об’єднує вже 42 торгові точки загальною площею понад 100 000 кв. м.