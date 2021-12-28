Фонд Ріната Ахметова спільно з журналом VOGUE за підтримки ЦУМ Київ продовжує реалізовувати фотопроєкт #РАКНЕВИРОК. Його головне завдання – на прикладі реальних історій героїнь показати, що життя після діагнозу можливе, а рак – точно можна перемогти.

Владислава Яушева мешкає в Києві. Весною 2012 року дівчина невдало послизнулася й потягнула руку. Сильний біль у плечі не проходив. Після тривалих обстежень їй поставили діагноз – рак (остеосаркома правого плечового суглоба).

"Як такої першої реакції у мене не було, тому що я до кінця не розуміла, що це таке. У мене не було також стану жаху й страху. Усвідомлення прийшло тільки після першого курсу хіміотерапії, коли почало випадати волосся", – розповідає дівчина.

Владислава згадує, що боротьба з хворобою тривала майже 4 роки. За цей час вона пройшла через безліч хіміотерапій та 5 операцій.

"Найважчий момент був, коли лікарі сказали, що руку треба видалити. Ось тоді я відчула справжній шок. Проте я розуміла, що метастази вже пішли в легені. Переді мною став вибір – пожертвувати одним органом чи пожертвувати життям", – каже Владислава.

Сьогодні героїня живе активно та щасливо: займається репетиторством, чудово керує автомобілем однією рукою, а також поділяє прекрасні моменти життя зі своєю коханою людиною.

"Моє життя після видалення руки змінилося кардинально. Змінилося буквально все: починаючи з професії та закінчуючи стилем життя. Ти починаєш цінувати моменти, які до хвороби не помічав. Зараз я дивлюсь у дзеркало й розумію, що, насправді, рука – це лише частина мене. Потрібно приймати щодня себе таким, який ти є. Бути в цьому моменті та ловити цей момент", – підсумувала дівчина.

#РАКНЕВИРОК – це історії українок, які зустрілися з раком віч-на-віч і змогли подолати хворобу. Це чудові фотосети наших героїнь, у яких тріумфують життя та краса. Ми віримо, що ці щирі історії підтримають тих, хто тільки-но починає важку боротьбу з раком, дадуть їм не тільки сили для бою з хворобою, але й віру в те, що її можна перемогти. Усі історії героїнь проєкту про одне – як важливо для перемоги над онкологією навчитися ЖИТИ, знаючи про діагноз. І самим жінкам, і їхнім сім'ям. Тому що хвороба, на жаль, приходить не до однієї людини, а до всієї родини.

"#РАКНЕВИРОК Фонду Ріната Ахметова став логічним продовженням програми «РАК ВИЛІКОВНИЙ», яку Фонд запустив у 2008 році. Вона стала першою й наймасштабнішою в Україні програмою з надання допомоги дорослим онкологічним хворим. Ідеться про закупівлю діагностичного обладнання в онкологічні клініки України, закупівлю обладнання для проведення складних операцій, про запуск мобільної жіночої консультації та багато іншого. У рамках програми Фонд допоміг вижити 1 мільйону мешканців країни. До сучасного діагностичного обладнання, наданого Фондом Ріната Ахметова медустановам країни, має доступ майже чверть мешканців України", – говорить член наглядової ради Фонду Наталія Ємченко.

Окрім надихаючих історій героїнь, проєкт #РАКНЕВИРОК надав майданчик для найкращих онкологів та психологів країни, щоб допомогти жінкам швидше впоратися з першим шоком від поставленого діагнозу, прийняти його та розпочати боротьбу з недугою. А також проєкт покликаний нагадувати українкам про те, як важливо регулярно обстежуватися, адже рак може торкнутися кожного, а рання діагностика, правда, рятує життя та здоров'я. Зокрема, в одному з ефірів проєкту онкогінекологиня Ольга Білодід розповіла, наскільки важливо й необхідно для українок щорічно відвідувати гінеколога.

"Будь-яка жінка незалежно від спадкового чинника або способу життя повинна раз на рік пройти УЗД. Це стосується жінок до 40 років. Після 40 років необхідна ще й мамографія. Це золотий стандарт. Фактор виявлення – це те, що рятує життя", – повідомила лікарка.

Віднедавна до проєкту долучився відомий фотограф Григорій Веприк (Gate Agency). Він робитиме індивідуальні фотосесії героїнь, які вступили в бій із хворобою та перемогли її.

Нагадаємо: Фонд збирає для проєкту #РАКНЕВИРОК історії українок, які перемогли рак. Залишити вашу історію можна тут.

Ви також можете подивитися промо-ролик проєкту #РАКНЕВИРОК, в якому героїні діляться власним досвідом боротьби з онкозахворюваннями.