Громадський транспорт Києва в Новий рік курсуватиме на дві години довше

Можливі обмеження на вхід на центральних станціях метро.

Громадський транспорт Києва у ніч з 31 грудня на 1 січня курсуватиме до на дві години довше, в фунікулер працюватиме цілодобово.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Мерія попередила при цьому, що центральні станції метрополітену можуть закриватися на вхід у випадку великого пасажиропотоку. Це стосується станцій "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Обмеження на вхід можливі 31 грудня, 1 січня і 7 січня.

Нагадаємо, що головна ялинка Києва та України знаходиться на Софійській площі біля "Золотих воріт" та "Майдану Незалежності". Там до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко.

Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк).