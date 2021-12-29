Українці вважають Зеленського "політиком року", "розчаруванням року" та "мемом року", - опитування

Майже 15% опитаних сказали, що політиком року взагалі немає кого назвати.

Другий рік поспіль президент України Володимир Зеленський очолює рейтинги "Політик року" та "Розчарування року".

Про це свідчать результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Щоправда, цього року Зеленського "політиком року" назвали 17%, тоді як у 2020-му – 14,8%. Також 45% опитаних назвали Зеленського "розчаруванням року", а в 2020-му – 28% вважали його "невдахою року".

Друге місце в номінації "Політик року" розділили п'ятий президент Петро Порошенко (8,1%) та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков (8%). А от у категорії "розчарування року" Порошенка згадували частіше (8,5%), ніж Разумкова (3%).

Майже 15% опитаних сказали, що політиком року взагалі немає кого назвати, майже 20% завагалися з відповіддю, а 5% не захотіли відповідати на це відкрите питання.

До числа політиків, яких згадали більше 1% опитаних як "політиків року" і як "розчарування року", потрапили також: Юлія Тимошенко – 4,4% та 1,5% відповідно, Віктор Медведчук – 1,2% та 3,2% відповідно. Віталія Кличка згадали в обох номінаціях по 1,1% респондентів.

Лише як "політиків року" згадували Юрія Бойка (3,7%), Євгенія Мураєва (3,4%), Ігоря Смешка (1,8%), Володимира Гройсмана – 1,4%, Сергія Притулу – 1%. А винятково як "розчарування року" опитані назвали: Миколу Тищенка (1,2%), Іллю Киву (1,2%), прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (1,1%). Ще 3% респондентів сказали, що їх розчарували всі політики, 1,3% опитаних сказали, що розчаруванням року не можуть когось назвати, майже 15% завагалися з відповіддю, а 4% – не захотіли відповідати на це відкрите питання.

Додатково українців запитали, кого б вони назвали Символом 2021 року – Людиною року. Так, 8,5% опитаних назвали Людиною року Зеленського. Друге місце розділили Порошенко (3,6%), Разумков (3,3%), Ангела Меркель (3,1%) та Ілон Маск (3%). Почесну "бронзу" в цій номінації здобув Джо Байден (2,7%).

Серед тих, кого назвали більше 1% опитаних, були також Юлія Тимошенко (1,8%), Дмитро Гордон (1,3%), Євгеній Мураєв (1,2%), Олександр Усик (1,2%), Володимир Путін (1,1%), Сергій Притула (1%), медики/лікарі (1%). Для 11,3% респондентів таких "авторитетів" узагалі немає, 31,1% – не змогли дати відповіді, а ще 7,1% відмовилися відповідати на це відкрите запитання.

Соціологи також поцікавилися у співгромадян, чи запам’яталася їм якась смішна чи кумедна подія, яка сталася з відомими людьми і яку можна назвати Мемом 2021 року. Отже, 5,2% опитаних мемом року назвали "пресконференцію Володимира Зеленського", а ще 3,4% – самого Зеленського.

По 2,6% згадок отримали київський міський голова Віталій Кличко та народний депутат Микола Тищенко, зокрема за свої заяви "про ціни на продукти".

2,5% опитаних назвали мемом "1000 гривень від Зеленського", а 2,1% респондентів розсмішив Ілля Кива, зокрема як "Кива-науковець".

Важко відповісти на це відкрите запитання було для 47,2% респондентів, 3% запевнили, що таких подій не було, а майже 14% не захотіли відповідати взагалі.

Нагадаємо, за результатами опитування групи "Рейтинг", третина українців змогли реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів, ще половині вдалось частково реалізувати плани і тільки 13% сказали, що їм нічого не вдалось.