Українці вважають Зеленського "політиком року", "розчаруванням року" та "мемом року", - опитування

Другий рік поспіль президент України Володимир Зеленський очолює рейтинги "Політик року" та "Розчарування року".
Про це свідчать результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Щоправда, цього року Зеленського "політиком року" назвали 17%, тоді як у 2020-му – 14,8%. Також 45% опитаних назвали Зеленського "розчаруванням року", а в 2020-му – 28% вважали його "невдахою року".
Друге місце в номінації "Політик року" розділили п'ятий президент Петро Порошенко (8,1%) та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков (8%). А от у категорії "розчарування року" Порошенка згадували частіше (8,5%), ніж Разумкова (3%).
Майже 15% опитаних сказали, що політиком року взагалі немає кого назвати, майже 20% завагалися з відповіддю, а 5% не захотіли відповідати на це відкрите питання.
До числа політиків, яких згадали більше 1% опитаних як "політиків року" і як "розчарування року", потрапили також: Юлія Тимошенко – 4,4% та 1,5% відповідно, Віктор Медведчук – 1,2% та 3,2% відповідно. Віталія Кличка згадали в обох номінаціях по 1,1% респондентів.
Лише як "політиків року" згадували Юрія Бойка (3,7%), Євгенія Мураєва (3,4%), Ігоря Смешка (1,8%), Володимира Гройсмана – 1,4%, Сергія Притулу – 1%. А винятково як "розчарування року" опитані назвали: Миколу Тищенка (1,2%), Іллю Киву (1,2%), прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (1,1%). Ще 3% респондентів сказали, що їх розчарували всі політики, 1,3% опитаних сказали, що розчаруванням року не можуть когось назвати, майже 15% завагалися з відповіддю, а 4% – не захотіли відповідати на це відкрите питання.
Додатково українців запитали, кого б вони назвали Символом 2021 року – Людиною року. Так, 8,5% опитаних назвали Людиною року Зеленського. Друге місце розділили Порошенко (3,6%), Разумков (3,3%), Ангела Меркель (3,1%) та Ілон Маск (3%). Почесну "бронзу" в цій номінації здобув Джо Байден (2,7%).
Серед тих, кого назвали більше 1% опитаних, були також Юлія Тимошенко (1,8%), Дмитро Гордон (1,3%), Євгеній Мураєв (1,2%), Олександр Усик (1,2%), Володимир Путін (1,1%), Сергій Притула (1%), медики/лікарі (1%). Для 11,3% респондентів таких "авторитетів" узагалі немає, 31,1% – не змогли дати відповіді, а ще 7,1% відмовилися відповідати на це відкрите запитання.
Соціологи також поцікавилися у співгромадян, чи запам’яталася їм якась смішна чи кумедна подія, яка сталася з відомими людьми і яку можна назвати Мемом 2021 року. Отже, 5,2% опитаних мемом року назвали "пресконференцію Володимира Зеленського", а ще 3,4% – самого Зеленського.
По 2,6% згадок отримали київський міський голова Віталій Кличко та народний депутат Микола Тищенко, зокрема за свої заяви "про ціни на продукти".
2,5% опитаних назвали мемом "1000 гривень від Зеленського", а 2,1% респондентів розсмішив Ілля Кива, зокрема як "Кива-науковець".
Важко відповісти на це відкрите запитання було для 47,2% респондентів, 3% запевнили, що таких подій не було, а майже 14% не захотіли відповідати взагалі.
Нагадаємо, за результатами опитування групи "Рейтинг", третина українців змогли реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів, ще половині вдалось частково реалізувати плани і тільки 13% сказали, що їм нічого не вдалось.