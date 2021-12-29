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​Райлікарні по всій Україні перевірять на дотримання пожежної безпеки, - голова МВС

"Прийнято рішення провести повний облік наявності відповідних протипожежних засобів у реанімаційних відділеннях".

​Райлікарні по всій Україні перевірять на дотримання пожежної безпеки, - голова МВС

Після пожежі в Косівській лікарні Івано-Франківської області у всіх районних лікарнях України перевірять дотримання пожежної безпеки.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу 29 грудня, передає "Укрінформ".

"Прийнято рішення провести повний облік наявності відповідних протипожежних засобів у реанімаційних відділеннях районних лікарень по всій країні, позачергово перевірити, провести роз'яснювальну роботу, яка проводиться паралельно до МОЗ та Державної служби з надзвичайних ситуацій", - сказав Монастирський.

Він зазначив, що такі заходи необхідні, щоб не допустити подібних трагедій.

Нагадаємо,  28 грудня в реанімаційній палаті Косівської ЦРЛ виникла пожежа. У вогні загинули троє людей, ще одна людина загинула від коронавірусної хвороби.

Трьох постраждалих госпіталізували до Івано-Франківської ОКБ. Усі вони – медики. Стан двох із них лікарі оцінюють як критичний. 

МВС оприлюднило попередні дані розслідування. Встановлено, що вогонь у реанімаційні палаті спалахнув унаслідок одночасного використання відкритого вогню і кисневих концентраторів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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