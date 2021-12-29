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Пожежа в реанімації Косівської лікарні спалахнула через заупокійну свічку, – МВС

У реанімації одночасно працювало 5 кисневих концентраторів.

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило попередні дані розслідування причин пожежі в Косівській лікарні. Правоохоронці встановили, що в реанімаційні палаті вогонь спалахнув унаслідок одночасного використання відкритого вогню і кисневих концентраторів.

"На жаль, попри те, що обставини таких резонансних пожеж відрізняються – причина майже завжди одна: грубе порушення правил пожежної безпеки. 28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини, її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки, призвели до непоправних втрат", – повідомили у пресслужбі МВС.

Так, в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після смерті одного з пацієнтів лікарні від ковіду один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети.

Жертвами пожежі стали троє пацієнтів реанімації. Постраждали троє працівників лікарні. За життя двох із них борються фахівці обласної лікарні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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