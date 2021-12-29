Міністерство внутрішніх справ оприлюднило попередні дані розслідування причин пожежі в Косівській лікарні. Правоохоронці встановили, що в реанімаційні палаті вогонь спалахнув унаслідок одночасного використання відкритого вогню і кисневих концентраторів.

"На жаль, попри те, що обставини таких резонансних пожеж відрізняються – причина майже завжди одна: грубе порушення правил пожежної безпеки. 28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини, її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки, призвели до непоправних втрат", – повідомили у пресслужбі МВС.

Так, в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після смерті одного з пацієнтів лікарні від ковіду один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети.

Жертвами пожежі стали троє пацієнтів реанімації. Постраждали троє працівників лікарні. За життя двох із них борються фахівці обласної лікарні.