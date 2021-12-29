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Під час пожежі в Косівській лікарні постраждали троє медиків, двоє з них – у критичному стані

Жертвами пожежі стали четверо людей.

Під час пожежі в Косівській лікарні постраждали троє медиків, двоє з них – у критичному стані
Фото: facebook.com/MNSIFR/photos

Унаслідок пожежі ввечері 28 грудня до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні з Косівської районної госпіталізували трьох медиків, двоє з них – у критичному стані.

Про це повідомляє ТСН.

Найважчий стан 46-річної жінки, в неї 90% опіків. Стан критично важкий. Жінка перебуває на штучній вентиляції легень. Лікарі кажуть, що шанси вижити у неї мінімальні.

Іншій постраждалій 58 років. У неї 60% опіків тіла. Стан важкий, але стабільний. Наразі розглядають можливість її переправлення на лікування до Києва.

Ще один постраждалий медик – чоловік, у нього 20% опіків. Лікарі кажуть, що його життю загрози немає.

Як повідомляли, вчора о 21:22 сталася пожежа в реанімації Косівської центральної районної лікарні. Вже о 22:00 її ліквідували. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів персонал евакуював 12 хворих.

На місці пожежі в палаті виявили двох загиблих хворих. Трьох хворих із сусідньої палати рятувальники передали медикам.

Згодом голова ОДА Світлана Онищук повідомила про чотири жертви пожежі. За попередніми висновками, причиною смерті однієї людини став COVID-19, троє загинули внаслідок пожежі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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