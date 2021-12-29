У двох областях через погодні умови обмежено рух автотранспорту

Через погіршення погодних умов тимчасово обмежено рух автомобільного транспорту у Запорізький і Миколаївській областях.

Про це інформує пресслужба Укравтодору.

У Запорізькій області з 18.00 години 28 грудня забороняється рух великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-17 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).

У Миколаївській області з 20.30 28 грудня обмежено рух для проїзду великовагового транспорту на ділянці від м. Вознесенськ до м. Нова Одеса дороги Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (км 138+000 – км 186+000).

Крім того, 29 грудня у деяких південних областях через ожеледь може буде припинено рух транспорту, попереджає ДСНС.

"Вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполь надзвичайна ожеледь (ІІІ рівень небезпечності, червоний). Такі погодні умови можуть призвести до тривалого припинення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок виходу активного циклону в Україні очікується ускладнення погодних умов.