Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Нардеп "Слуги народу" придбав телевізійний канал
Нардеп "Слуги народу" придбав телевізійний канал
Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
ДБР почало розслідування щодо ексзаступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі
ДБР почало розслідування щодо ексзаступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
ГоловнаСуспільствоПодії

У двох областях через погодні умови обмежено рух автотранспорту

29 грудня у деяких південних областях очікується надзвичайна ожеледь.

У двох областях через погодні умови обмежено рух автотранспорту
Фото: http://opogode.ua

Через погіршення погодних умов тимчасово обмежено рух автомобільного транспорту у Запорізький і Миколаївській областях.

Про це інформує пресслужба Укравтодору.

У Запорізькій області з 18.00 години 28 грудня забороняється рух великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-17 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).

У Миколаївській області з 20.30 28 грудня обмежено рух для проїзду великовагового транспорту на ділянці від м. Вознесенськ до м. Нова Одеса дороги Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (км 138+000 – км 186+000).

Крім того, 29 грудня у деяких південних областях через ожеледь може буде припинено рух транспорту, попереджає ДСНС.

"Вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполь надзвичайна ожеледь (ІІІ рівень небезпечності, червоний). Такі погодні умови можуть призвести до тривалого припинення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок виходу активного циклону в Україні очікується ускладнення погодних умов.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також