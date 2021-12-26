У Кривому Розі у приватному секторі вибухнув газовий балон, постраждали двоє людей

Постраждалі з опіками у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовані до лікарні.

У Кривому Розі у прибудові біля приватного житлового будинку стався вибух газового балона, постраждало двоє людей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"26 грудня, о 14:05, у м. Кривий Ріг, у прибудові до приватного одноповерхового житлового будинку стався вибух газового балона (5 л) з подальшим горінням, у результаті якого постраждали 2 особи, які з опіками у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані до лікарні", - зазначено у повідомленні.

Наголошується, що руйнувань тримальних конструкцій немає.

О 14:41 пожежу ліквідовано на площі 35 кв.

До гасіння залучалося 12 осіб та 3 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо,вчора у Львівській області вибухнув газ у приватному житловому будинку. На момент вибуху в будинку перебувало 4 дорослих та одна дитина, постраждалих доправлено до лікарні.