У Харкові дев’ятикласниця знущалася з кота, а її подруга знімала це на телефон

У Харкові дев’ятикласниця знущалася з кота, а її подруга знімала це на мобільний телефон.

Про це повідомили в обласній поліції.

“В мережі Інтернет з’явилося відео, на якому дівчина штовхає ногами кота. З відповідною заявою до поліції звернулась харків’янка”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що правопорушницею є 15-річна учениця 9-го класу однієї з шкіл Чугуївського району.

У листопаді під час прогулянки з 14-річною подругою дівчина помітила кота та з невідомих причин почала з нього знущатись, вдаривши його ногою. Подруга знімала правопорушення на мобільний телефон.

Свої дії підліток пояснити не змогла та зазначила, що шкодує про вчинене. Тварина жива, кіт втік від школярки.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє знущання з тварин. Документ встановлює заборону винищування з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Також законом заборонено утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги і до Списку II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори та фауни).

Крім того, заборонено використання тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування, а також надавання фотопослуг з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв. Проєктом також пропонується заборонити пропаганду жорстокого поводження з тваринами.