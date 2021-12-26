Низку процедур взяття на військовий облік хочуть проводити онлайн, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ також заспокоїв українок: не йдеться про обов’язкову мобілізацію жінок.

Зміни до порядку військового обліку українок не означають призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська.

На цьому наголосив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

“Хочу заспокоїти співгромадянок. По-перше, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ”, – написав він у соцмережі Facebook.

Залужний зазначив, що готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур.

“Держава проводить антибюрократичну реформу, щоб людям не доводилося переносити папірці з місця на місце. Це стосується також і чоловіків – цифровізація має модернізувати військовий облік в цілому”, – додав він.

За його словами, наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб “для наших співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним”.

“Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням”, – додав головнокомандувач ЗСУ.

“По-третє, зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював”, – сказав Залужний.

Він додав, що це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міністерства оборони України про розширений перелік спеціальностей, які мають стати на військовий облік. Він містить 35 фахових напрямків.

Міністерство оборони України оприлюднило роз’яснення щодо запроваджених змін.

Порядок дій щодо взяття жінок на військовий облік мають розробити до кінця наступного тижня. Алгоритм та додаткова інформація з’являться на сайтах військкоматів або Міністерства оборони.