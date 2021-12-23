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"Жодної спільної риси з ворогом": головнокомандувач ЗСУ затвердив нову систему бойових нагород

До неї переважно увійшли відзнаки-хрести.

Фото: armyinform.com.ua

Сьогодні, 23 грудня, відбулася презентація Концепції нагородної системи головнокомандувача Збройних Сил України до 30-ї річниці ЗСУ, під час якої генерал-лейтенант Валерій Залужний підписав наказ про затвердження нової системи бойових нагород.

Про це повідомляє "АрміяInform".

На початку заходу начальник Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Островський представив художника Олексія Руденка та військового історика Василя Павлова. Обидва разом із волонтерами вони кілька років працювали над системою бойових нагород для українського війська.

"Представлена журналістам Концепція нагородної системи була розроблена на основі національних бойових традицій та з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів України", - зазначили у Генштабі.

Олексій Руденко- заслужений художник України, автор-розробник найвищих орденів держави - ордена Богдана Хмельницького та ордена княгині Ольги. Він зауважив, що нагородна система силових структур, яка існували на момент збройної агресії Росії, не була пристосована для заохочення під час бойових дій.

Художник звернув увагу, що до нової системи переважно увійшли відзнаки-хрести.

"У нас немає жодної нагороди, яка би прямо називалася - «хрест». У нас є відзнаки, ордени, медалі… Нові нагороди ми назвали саме «хрести», і в основному вони мають історичну основу. Зокрема, Золотий хрест стане «сержантською» нагородою, Срібний - офіцерською, а Сталевий, у вигляді бойової частини пірнача, - відзнакою героїв-командувачів", - зазначив Руденко.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Військовий історик, радник міністра у справах ветеранів України Василь Павлов, підтвердив слова Руденка про тяглість нагородних традицій. Запропонована ж нині концепція в основному наслідує нагороди, які застосовувалися 100 років тому у військах українських визвольних армій.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний подякував авторам та висловив сподівання, що сьогоднішня подія стане історичною для української армії.

"На восьмому році війни в нас не повинно буди жодної спільної риси з нашим ворогом. І національна мілітарна ідентичність, частинкою якої є нагороди, — ще один крок на цьому шляху", - наголосив він.

Нагадаємо, у вересні напередодні Дня захисників та захисниць України Міністерство у справах ветеранів презентувало ескіз відзнаки для нагородження – медаль "Воля та Гідність".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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