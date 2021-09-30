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У Мінветеранів представили нову відзнаку - медаль "Воля та Гідність"

Нею Міністерство планує відзначати видатних людей, які зробили внесок у реалізацію ветеранської політики та розвиток ветеранського руху, українську державність.

Міністерство у справах ветеранів напередодні Дня захисників та захисниць України презентує ескіз відзнаки для нагородження – медаль "Воля та Гідність".

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми започаткуємо відзнаку міністерства – медаль "Воля та Гідність". Нею Міністерство планує відзначати видатних людей, які зробили внесок у реалізацію ветеранської політики та розвиток ветеранського руху, нашу державність. Сподіваюся, що найближчим часом будуть підписані відповідні документи", - зазначила очільниця Мінветеранів Юлія Лапутіна.

Ескіз медалі &quot;Воля та Гідність&quot;
Фото: Мінветеранів
Ескіз медалі "Воля та Гідність"

За словами міністерки, саме воля та гідність – це цінності сучасних захисників.

Дана відзнака – перша подібна за всю історію незалежної України, адже уособлює єдність захисників України різних поколінь.

Зазначається, що цей ескіз стане основою для розробки системи відомчих відзнак Міністерства у справах ветеранів.

Нагадаємо, 17 серпня президент Володимир Зеленський затвердив відзнаку "Національна легенда України". 22 серпня президент вручив перші нагороди - їх отримали, зокрема, співачка Софія Ротару, поет Юрій Рибчинський, футболіст Олег Блохін та інші.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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