Пацієнти психоневрологічного інтернату на Чернігівщині перебувають у жахливих умовах, - Омбудсман

У закладі переповнені приміщення, підопічні мають зношене взуття та одяг, не отримують належного лікування.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що 73 підопічних Орлівського психоневрологічного інтернату на Чернігівщині перебувають у неналежних умовах.

Це з’ясували під час моніторингового візиту працівники Департаменту НПМ Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини та громадські монітори, повідомляє пресслужба омбудсмана.

Так, 6 житлових кімнат корпусу № 1 переповнені, в кімнаті, розрахованій на 5 осіб, проживало 10 людей. Попри те, що в інтернаті перебуває 30 ліжкових хворих підопічних, функціональні ліжка та протипролежневі матраци відсутні.

Окрім того, мешканці інтернату мали неохайний зовнішній вигляд. Їхній одяг та взуття зношені, пошкоджені, не відповідають розміру і сезону, і це при тому, що нові речі наявні на складі.

Під час приватного спілкування підопічні поскаржилися на погане харчування, зокрема відсутність дієтичного меню.

Також виявлено порушення права на медичну допомогу. Так, у 2020 році чоловіку, якому встановлено діагноз пахова грижа, хірург рекомендував оперативне втручання, однак, наразі операція так і не проведена.

Директор закладу стверджує, що підопічний відмовляється від оперативного втручання, проте, його письмова відмова відсутня в медичній документації. До того ж інтернатом не забезпечується виконання призначень вузькопрофільних спеціалістів.

Моніторингова група також виявила порушення права підопічних на захист від експлуатації. На час візиту 8 людей працювали безоплатно, а 4 чоловіків, з якими укладено трудові договори, не знали розмір своєї заробітної плати.

За результатами візиту буде підготовлений звіт та скеровано листи до органів державної влади.

Раніше стало відомо, що на одному з одеських кладовищ виявили трьох чоловіків з інвалідністю. Вони стверджували, що їх вивезли туди з Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я.