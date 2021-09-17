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Міноборони заборгувало військовим майже 1,5 млрд грн, - Офіс омбудсманки

Денісова попросила міністра економіки Олексія Любченка знайти шляхи розв’язання проблеми.

Міноборони заборгувало військовим майже 1,5 млрд грн, - Офіс омбудсманки
Фото: EPA/UPG

Заборгованість із обов’язкових виплат військовослужбовцям Збройних сил України становить майже 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

"На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн гривень. Зокрема, 1 млрд 271 млн гривень - це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення", - йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією Офісу, було припинено фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

В Офісі уповноваженої з прав людини зазначили, що отримують численні звернення військових і членів їх сімей щодо заборгованості.

Омбудсманка надіслала запит до першого віцепрем'єра, міністра економіки Олексія Любченка, який є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із зарплати. Людмила Денісова просить вивчити ситуацію, яка склалася в Міноборони, і знайти шляхи розв’язання проблеми.

Нагадаємо, днями в Раду внесли проєкт змін до бюджету на 2021 рік, яким на виплату грошового забезпечення військовим передбачено 3,8 млрд гривень.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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