Монобільшості не вдалося забезпечити більш ефективну роботу Ради, - КВУ

За два роки в "турборежимі" нардепи ухвалили менше законів, ніж попередники.

Депутати Верховної Ради попереднього VIII скликання у перші два роки роботи ухвалили більше законів, ніж депутати теперішнього IX скликання.

Про повідомляє Комітет виборців України.

Упродовж перших двох років роботи (листопад 2014-листопад 2016 року) Рада VIII скликання прийнято 573 закони, а депутати IX скликання ухвалили за цей же час - 552.

Також депутати VIII скликання зареєстрували більше законопроєктів – 7,3 тис. У депутатів IX скликання – 5,6 тис.

Упродовж перших двох років роботи Раді VIII скликання відбулося 246 пленарних засідань, а IX скликання – 212.

"Так званий «турборежим» виявився лише широко розрекламованою піар-кампанією і не призвів до суттєвих змін в роботі Верховної Ради. Кількісні показники діяльності ВР VIII і IX скликань є однаковими, а часто й нижчими у порівнянні із попереднім парламентом. При цьому у парламенті залишилися старі проблеми на кштал реєстрації значної кількості законодавчого спаму, ухвалення законопроектів без повноцінного обговорення та нераціонального планування законодавчої роботи. В цілому монобільшості не вдалося забезпечити більш ефективну роботу Ради, попри наявність відповідних можливостей", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, Верховна Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги народу". У перший день роботи нового парламенту президент Володимир Зеленський пригрозив депутатам розпуском через рік, якщо вони не виправдають очікувань. Водночас президент висловив надію, що йому цього робити не доведеться.

20 листопада Зеленський зустрічався з дітьми на форумі "Україна росте разом зі мною" і тоді заявив, що "і цих депутатів уже пора міняти". У травні цього року Зеленський заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга народу" голосуватиме за важливі законопроєкти.

У березні цього року, за даними КВУ, "Слуга Народу" лише сім разів змогла зібрати необхідні 226 голосів "за". Повідомлялося, що монобільшості не вистачає голосів для ухвалення рішень у 70% випадків.

Раніше КВУ назвав "Слугу Народу" наймовчазнішою партією в Раді, оскільки депутати монобільшості найменше виступають у парламенті. В середньому один "слуга народу" за 9 місяців роботи виступив тільки 10 разів. Лідер за кількістю виступів - Микола Сольський.