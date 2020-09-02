Рада IX скликання за рік в турборежимі прийняла менше законів, ніж попередники, - КВУ

Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього була фактично однакова.

У перший рік роботи народні депутати Верховної Ради IX скликання (29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року) прийняли 264 закони, а депутати VIII скликання (з 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року) - 330.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Також депутати VIII скликання зареєстрували більше законопроектів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. у депутатів IX скликання. Абсолютну ж більшість проектів зареєстрував Кабінет міністрів.

Кількість проведених пленарних засіданб у депутатів обох скликань майже однакова - 122 у депутатів VIII скликання та 117 у депутатів IX скликання.

"Навіть в умовах турборежиму кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього - фактично однакова. Єдине пояснення - турборежим виявився широко розрекламованим міфом", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, Верховна Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги народу". В перший день роботи нового парламенту, президент Володимир Зеленський пригрозив депутатам розпуском через рік, якщо вони не виправдають очікувань. Водночас президент висловив надію, що йому цього робити не доведеться.

20 листопада Зеленський зустрічався з дітьми на форумі "Україна росте разом зі мною", і тоді заявив, що "і цих депутатів уже пора міняти".

У травні цього року Зеленський заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга народу" голосуватиме за важливі законопроєкти.

31 серпня, на позачерговому з'їзді президентської партії "Слуга Народу", президент заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає. Серед головних причин цього він назвав, зокрема, те, що монобільшість голосує за важливі законопроєкти. У тому числі президент відзначив, що бюджет на 2020 рік було прийнято вчасно. Докладніше про це читайте - у матеріалі LB.ua "Бюджет-2020: у турборежимі та зі скандалом".

Як розпочиналася третя сесія Ради IX скликання 1 вересня, читайте у матеріалі LB.ua "Рада: старт со скандала".