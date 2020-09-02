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Донбас залишається в зоні підвищенної уваги, – Чернишов

Міністр розвитку громад та територій України перевірив перебіг "Великого будівництва" в Донецькій області. 

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов 1 вересня відвідав Донецьку область. Головною метою його візиту стало відкриття двох шкіл, відбудованих у межах програми президента “Велике будівництво”.

Міністр Олексій Чернишов разом з головою Донецької ОДА, керівником обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Кириленком завітали на урочисту лінійку в загальноосвітню опорну школу І˗ІІІ ступенів № 6 в місті Селидове, повідомили у пресслужбі Мінрозвитку громад і територій.

У цьому навчальному закладі було реалізовано проєкти термомодернізації будівлі та капітального ремонту внутрішніх приміщень на загальну суму понад 82 млн грн.

Фото: пресслужба

Фото: пресслужба

Олексій Чернишов привітав школярів, учителів і місцеву громаду з Днем знань і відкриттям оновленої школи. 

“За станом виконання програми президента “Велике будівництво” Донецька область має один з найкращих показників по країні. Усі п’ять шкіл, які входять до програми на Донеччині, відкрились 1 вересня”, – він.

Голова Мінрегіону та керівники області оглянули класи Селидівської школи, завітали на окремі уроки, де змогли оцінити нове навчальне обладнання опорного закладу. Делегація на чолі з міністром також взяла участь в урочистостях, присвячених відкриттю Красногорівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Мар’їнської районної ради Донецької області. 

Фото: пресслужба

Фото: пресслужба

Фото: пресслужба

Красногорівська школа входить до програми президента України “Велике будівництво”. Заснована в 1936 році, її будівля вже двічі постраждала під час військових дій, уперше - під час Другої світової війни, удруге - під час збройного вторгнення Російської Федерації. Протягом 2014 – 2015 років у результаті обстрілів будівля школи була пошкоджена, а 28 травня 2017 року під час прямого влучення в північне крило школа зазнала значних пошкоджень, відбулася пожежа.

Для відбудови школи був проведений капітальний ремонт і термомодернізація будівлі, здійснено заміну системи теплопостачання з влаштуванням модульної котельні, замінено меблі та встановлено нове мультимедійне обладнання. У відновленій школі тепер функціонують 11 класів і працюють 25 педагогів.

Олексій Чернишов підкреслив, що відбудова соціальних об’єктів Донеччини дозволяє створювати умови для гідного життя громадян.

Фото: пресслужба

“Східні області залишаються в зоні підвищеної уваги. Будь-яка подія на цій землі традиційно має широкий суспільний резонанс далеко за її межами. Отже, наше завдання – і надалі наполегливо працювати заради добробуту людей. Відкриті сьогодні на Донеччині школи – приклад єднання зусиль заради майбутнього українських дітей, їх освіти в сучасних комфортних умовах, забезпечення високих стандартів освітнього процесу в кожній школі, незалежно від її розташування”, – наголосив міністр.

Нагадаємо, що основним завданням проєкту "Велике будівництво" є реконструкція чи зведення 6,5 тис. км доріг, 142 шкіл, 117 дитячих садочків, 212 відділень екстреної меддопомоги, 570 медлабораторій і 122 спортивних комплексів по всій країні.

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