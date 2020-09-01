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Порошенко про річницю Угоди про асоціацію: "Українська влада має не згортати, а поглиблювати інтеграцію України з ЄС"

Він наголосив, що нагальним завданням влади є забезпечення належного виконання цієї Угоди. 

Порошенко про річницю Угоди про асоціацію: "Українська влада має не згортати, а поглиблювати інтеграцію України з ЄС"
Фото: eurosolidarity.org

Три роки тому набула чинності в повному обсязі Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Кожна річниця, пов’язана з Угодою про асоціацію, є особливою нагодою згадати весь складний шлях та спільні зусилля для досягнення успіху – написав у Facebook п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомили у пресслужбі ЄС. 

"Одразу у пам’яті спливають і героїчні місяці Євромайдану, і зрада Януковича та його кліки, і подвійне підписання документа, і жорсткі дискусії з росіянами щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, і активна боротьба Росії в європейських столицях для унеможливлення ратифікації Угоди, і синхронна ратифікація документа у Верховній Раді та Європарламенті, і криза нідерландського референдуму, і наш спільний з лідерами ЄС пошук виходу з тієї, здавалось, абсолютної безвиході", – нагадує Порошенко.

"Сьогодні мало хто вже згадує про всі ці перипетії та моменти надзвичайного емоційного напруження, здається, що ніби так завжди і було. Безвіз, асоціація – я радий, що ці здобутки моєї каденції стали невід’ємною частиною сучасної України, її ідентичності, її теперішнього та майбутнього", – пише п’ятий президент.

Він наголошує, що нагальним завданням влади є забезпечення належного виконання Угоди про асоціацію, поглиблення інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу та досягнення критеріїв членства нашої держави в ЄС. "Без професійної компетентної системної роботи всіх гілок влади, громадянського суспільства, бізнесу досягнути успіху неможливо", – переконаний Порошенко.

"Влада має припинити шукати шляхи здійснення ревізії чи згортання нашої асоціації з ЄС, а натомість розпочати амбітний діалог з партнерами щодо масштабного оновлення Угоди для забезпечення європейського рівня життя наших громадян", – зазначає лідер "Європейської Солідарності".

"Майбутнє України – в ЄС! "Європейська Солідарність" продовжить робити все можливе для якнайшвидшого наближення цього історичного моменту», – наголошує Петро Порошенко.

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