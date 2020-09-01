У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів.

Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові матеріали так званих "плівок Окружного адміністративного суду міста Києва", які стосуються можливих зв'язків голови ОАСК Павла Вовка з Вищою радою правосуддя.

Матеріали прослуховування та їх розшифровка опубліковані на сайті НАБУ.

"НАБУ і САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, голови Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб у вчиненні низки злочинів, зокрема: створення та участь у злочинній організації; захоплення державної влади; зловживання впливом; втручання у діяльність державних діячів та створення штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів", - йдеться у повідомленні.

У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів у системі правосуддя, зокрема й ті, що покликані формувати доброчесний корпус суддів, слідкувати за додержанням ними законів та професійної етики.

За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах.

Так, голова ОАСК міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів всіх інстанцій, які виносили «незручні» для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.

Зокрема, в матеріалах розмов людина з голосом, схожим на керівника ОАСК, обговорює з суддею необхідність відкриття дисциплінарного провадження за скаргою на суддю ОАСК Ярославу Добрянську.

В цій же розмові він заявляє про необхідність відмовити у відкритті провадження за скаргою на іншу суддю ОАСК Анну Кузьменко. Пізніше ВРП дійсно відмовила у відкритті провадження стосовно судді Кузьменко.

На інших матеріалах прослуховування детективи НАБУ зафіксували, як голова ОАСК хизується досягнутими ним домовленостями про не притягнення до дисциплінарної відповідальності деяких суддів ОАСК, якими виносилось рішення по заборону мітингів на Майдані у 2013 році, зокрема Богдана Саніна.

Крім того, Вовк нібито мав домовленості щодо "врятування" від дисциплінарної відповідальності його заступника Євгена Аблова.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку. Пізніше керівник апарату ОАСК повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду і ще чотирьом суддям суду. У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами, а "залишено на стільці".

Після цього НАБУ оголосило у розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів ВККС.

Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому передадуть повістку у законний спосіб. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.