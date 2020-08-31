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Зеленський вважає, що підстав для розпуску Ради поки що немає

Президент виступив на з'їзді партії "Слуга народу" і похвалив монобільшість.

Фото: Анна Стешенко

Президент Володимир Зеленський вважає, що поки що немає підстав для розпуску Верховної Ради.

Про це він заявив у своєму виступі на позачерговому з'їзді партії "Слуга народу".

"Рік тому - у перший день вашої (нашої) роботи під куполом - я сказав, що ця Верховна Рада точно увійде в історію. Правда, є два варіанти: як парламент, який зробив усе, чого не зробили всі політики за 28 років; або як парламент, який проіснував найменше. Чи можна сказати, що ви пройшли перший шлях? Поки що ні. Але ключове слово - поки що. Чи можна сказати, що ви рухаєтесь до другого сценарію? Поки що теж ні, слава Богу. Але ключове - поки що", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що цей парламент багато чого зробив. "Але багато чого і не зроблено, тому розслаблятися зарано", - додав президент.

Фото: Анна Стешенко

"Згадайте, скільки було бруду і брехні на вашу адресу. Вас називали і зеленими кнопочками, шаленим принтером... Я пишаюсь цим. Казали, що до влади прийшли тамади.... Щось казали про фотографів - все це не згадають ніколи наступні покоління. Залишаться тільки наші справи і наш з вами результат", - сказав президент.

Він також додав, що монобільшість "є, і вона існує".

"Так, деякі люди забули, навіщо вони сюди попали... Але вони - мікроби у вашому здоровому організмі", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що попереду ще дуже багато роботи і політсила повинна виконати все, що обіцяла.

"І я впевнений у вас. У тому, що ви це зробите", - сказав Зеленський.

Після виступу президента пролунав державний гімн України - і з'їзд партії було оголошено закритим.

Фото: Скріншот відео

Нагадаємо, 29 серпня, в перший день роботи нового парламенту, Зеленський пригрозив Раді розпуском через рік, якщо вона не виправдає очікувань. Водночас президент висловив надію, що йому цього робити не доведеться. 20 листопада Зеленський зустрічався з дітьми на форумі "Україна росте разом зі мною". Президент тоді заявив, що "і цих депутатів уже пора міняти".

У травні цього року Зеленський заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга народу" голосуватиме за важливі законопроєкти.

Відзначимо, що згідно зі ст. 90 Конституції, Раду можна розпустити в трьох випадках: якщо протягом одного місяця в парламенті не сформовано коаліцію; якщо протягом 60 днів після відставки Кабміну не сформовано персональний склад уряду; якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії немає пленарних засідань.

Повноваження парламенту не може достроково припинити президент в останні шість місяців строку повноважень Ради.

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