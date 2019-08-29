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​Зеленский: Рада IX созыва станет лучшей в истории Украины или будет распущена

"Поверьте, я уже знаю: распускать Верховную Раду не так страшно".

Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский пригрозил Верховной Раде роспуском через год, если она не оправдает ожиданий. В то же время Зеленский выразил надежду, что ему не придется этого делать.

Об этом он сказал во время внеочередного послания о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Вопрос один - как именно вы имеете шансы попасть в учебники? Как парламент, который сделал невероятное, который воплотил все, что не смогли сделать предыдущие 28 лет. Как парламент, где не было драк, прогулов, кнопкодавство, а только конструктив и ежедневная кропотливая работа во благо украинского народ", - обратился Зеленский к депутатам.

Фото: Макс Левин

"Или! Или вы войдете в парламент, который просуществовал меньше всего - один год. Фактически это ваш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю: распускать Верховную Раду не так страшно. Я искренне надеюсь, что этого не случится. Давайте сделаем это вместе", - добавил он.

Свое выступление Зеленский завершил словами "Слава Украине".

Напомним, что Верховная Рада девятого созыва приступила к работе в четверг, 29 августа.

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