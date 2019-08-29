Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
ГлавнаяПолитика

Богатырева вышла из СИЗО

Экс-министр намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании расследования по ее делу.

Богатырева вышла из СИЗО
Раиса Богатырева
Фото: Макс Требухов

Бывшая министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора после внесения за нее 6 млн гривен залога.

Об этом "Українським Новинам" сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев.

"Она уже на свободе", - сказал он.

По словам адвоката, Богатырева в ближайшее время намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.

Как сообщалось, залог за Богатыреву внес депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

Напомним, Богатырева вернулась в Украину 27 августа после того, как Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против нее. Ей вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов у "Индара".

Печерский районный суд Киева постановил арестовать Богатыреву на 60 дней с альтернативой залога 6 млн гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также