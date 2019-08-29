Богатырева вышла из СИЗО

Экс-министр намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании расследования по ее делу.

Бывшая министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора после внесения за нее 6 млн гривен залога.

Об этом "Українським Новинам" сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев.

"Она уже на свободе", - сказал он.

По словам адвоката, Богатырева в ближайшее время намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.

Как сообщалось, залог за Богатыреву внес депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

Напомним, Богатырева вернулась в Украину 27 августа после того, как Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против нее. Ей вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов у "Индара".

Печерский районный суд Киева постановил арестовать Богатыреву на 60 дней с альтернативой залога 6 млн гривен.