За Богатыреву внесли залог, но она еще в СИЗО, - адвокат

За экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесен залог в размере 6 млн гривен, но она еще в СИЗО. Об этом сообщил адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев.

"Вопрос находится в процессе", - сказал он. По его словам, залог внесли, но Богатырева пока еще в СИЗО.

Он не уточнил, кто внес за нее залог, однако еще вчера сообщалось, что за Богатыреву может внести нардеп Вадим Новинский.

Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева и постановил арестовать Богатыреву на 60 дней с альтернативой залога в 6 млн гривен.

Богатырева вернулась в Украину 27 августа после того, как Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против нее.

Ей вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов у "Индара".