Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
ГлавнаяПолитика

Порошенко назвал издевательством планируемое избрание Шуфрича главой комитета по свободе слова

Порошенко назвал издевательством планируемое избрание Шуфрича главой комитета по свободе слова
Фото: eurosolidarity.org

Бывший президент Петр Порошенко назвал издевательством планируемое избрание Нестора Шуфрича из пророссийской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" главой комитета по свободе слова.

"Присутствие господина Шуфрича во главе комитета свободы слова, думаю, что это издевательство над журналистами, журналистикой и свободой слова. Хочу подчеркнуть, что наша политическая сила и наша команда будет четко требовать, чтобы «Слуга народа» изменила эту кандидатуру", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

Он добавил, что это не дает возможности фракции "ЕС" поддерживать предложенный список председателей комитетов.

"Твердо убежден, что журналистская солидарность приобретает особую актуальность", - также подчеркнул лидер партии.

Напомним, что избрание глав комитетов будет рассматриваться на первом пленарном заседании Верховной Рады, которое началось в четверг, 29 августа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter

Читайте также