Порошенко назвал издевательством планируемое избрание Шуфрича главой комитета по свободе слова

Бывший президент Петр Порошенко назвал издевательством планируемое избрание Нестора Шуфрича из пророссийской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" главой комитета по свободе слова.

"Присутствие господина Шуфрича во главе комитета свободы слова, думаю, что это издевательство над журналистами, журналистикой и свободой слова. Хочу подчеркнуть, что наша политическая сила и наша команда будет четко требовать, чтобы «Слуга народа» изменила эту кандидатуру", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

Он добавил, что это не дает возможности фракции "ЕС" поддерживать предложенный список председателей комитетов.

"Твердо убежден, что журналистская солидарность приобретает особую актуальность", - также подчеркнул лидер партии.

Напомним, что избрание глав комитетов будет рассматриваться на первом пленарном заседании Верховной Рады, которое началось в четверг, 29 августа.