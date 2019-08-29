В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
ГлавнаяПолитика

Депутатская группа самовыдвиженцев получила название "За будущее"

"На данное время подписались 23 народных депутата"

Депутатская группа самовыдвиженцев получила название "За будущее"
Дмитрий Лубинец
Фото: Дмитро Лубінець

Депутатская группа мажоритарщиков-самовыдвиженцев получит название "За будущее".

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламент.

"На данное время подписались 23 народных депутата. Название- "За будущее", - сказал он.

Фото: Соня Кошкина

Лубинец прошел в Верховную Раду 8-го созыва по одномандатному избирательному округу №60 в Донецкой области. В прошлом созыве он входил в состав фракции "Блока Петра Порошенко".

Напомним, согласно регламенту Верховной Рады, количество депутатов в парламентской группе не может быть меньше, чем число депутатов в самой маленькой фракции, созданной в течение первой сессии. Такой будет фракция "Голоса", у которой в настоящее время есть 20 мандатов (17 по списку и трое мажоритарщиков).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также