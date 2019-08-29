Депутатская группа самовыдвиженцев получила название "За будущее"

Депутатская группа мажоритарщиков-самовыдвиженцев получит название "За будущее".

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламент.

"На данное время подписались 23 народных депутата. Название- "За будущее", - сказал он.

Фото: Соня Кошкина

Лубинец прошел в Верховную Раду 8-го созыва по одномандатному избирательному округу №60 в Донецкой области. В прошлом созыве он входил в состав фракции "Блока Петра Порошенко".

Напомним, согласно регламенту Верховной Рады, количество депутатов в парламентской группе не может быть меньше, чем число депутатов в самой маленькой фракции, созданной в течение первой сессии. Такой будет фракция "Голоса", у которой в настоящее время есть 20 мандатов (17 по списку и трое мажоритарщиков).