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Аппарат Рады отказался выдать карточку для голосования депутату Рудыку

На округе Рудыка идут судебные разбирательства.

Аппарат Рады отказался выдать карточку для голосования депутату Рудыку
Сергей Рудык

Аппарат Верховной Рады отказался выдать карточку для голосования и постоянное удостоверение депутату Сергею Рудыку, который выиграл выборы на округе №198 в Черкасской области.

И.о. главы аппарат Петр Боднар в кулуарах парламента сообщил, что у Рудыка есть только временное удостоверение, но пока нет постоянного из-за того, что продолжаются судебные процессы относительно голосования на его округе.

"Нужно дождаться решений судов, ЦИК сообщит аппарату, что Рудык зарегистрирован, и или нас уполномочит, или само выдаст удостоверение. Я буду ждать решения ЦИК, у меня нет полномочий", - сказал он.

При этом Рудык в четверг принял присягу. Из-за сложившейся ситуации депутат вызвал полицию.

Напомним, в 2014 году Рудык занимал пост главы Госземагентства по квоте партии "Свобода".

Тогда он стал фигурантом громкой истории с "похищением". Люди губернатора Днепропетровской области несколько часов удерживали его в отделении милиции и заставили написать заявление о вступлении в добровольческий батальон.

Губернатором тогда был Игорь Коломойский.

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