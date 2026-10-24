Про «телеміст» паяца Януковича, гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках та «докази» для Міжнародного трибуналу в Гаазі

У ГУР впевнені: мета росіян була очевидною – відволікти увагу вигаданими інформаційними фейками та приховати власні реальні злочини на тимчасово окупованих українських територіях за майже пʼять років повномасштабної війни.

Захід активно транслювали підрозділи «Россотруднічєства» у різних країнах. Про маніпулятивну подію, її учасників та мету заходу заздалегідь повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України .

22 жовтня з ініціативи делегації РФ на перемовинах у Відні «з питань безпеки та контролю за озброєнням» спільно з так званим «послом з особливих доручень» МЗС РФ, зрадником України Родіоном Мірошником відбувся «міжнародний телеміст» під назвою «Запорізька область: ескалація терористичної війни».

Хто такий Родіон Мірошник?

Був колись 20 років тому у ще прем’єр-міністра України Віктора Януковича свій прес-секретар – Родіон Мірошник. Пізніше – депутат Луганської обласної ради від Партії регіонів та голова Луганської обласної державної телерадіокомпанії. Мірошник так «любив Україну», що 2012-го року під час обговорення Закону про мови на сесії облради заявив: «діти, які навчаються українською мовою, – це «недораса».

Після того як Росія окупувала український Крим та розв’язала війну на Донбасі, Мірошник швидко перейшов на бік окупантів, організовував так звані вибори в терористичній «ЛНР» і навіть став «офіційним представником» цього квазіутворення на переговорах «Контактної групи щодо мирного врегулювання на сході України». Був радником одного з главарів «ЛНР» Леоніда Пасічника із «зовнішніх зв’язків».

Фото: російські пропагандистські медіа Родіон Мірошник

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Родіон Мірошник був призначений «послом» терористичної «ЛНР» в Російській Федерації.

Вже в самій Росії у серпні 2023 року – отримав статус «посла з особливих доручень МЗС РФ з питань «злочинів» «київського режиму». У цьому статусі став постійним учасником ток-шоу Володимира Соловйова та інших російських медіа-покидьків.

За подібні діяння девʼять років тому прокуратура Луганської області оголосила «посла ДНР» у розшук. Йому інкримінують статтю 109 Кримінального Кодексу України (пособництво поваленню конституційного ладу та захопленню державної влади), статтю 110 (зміна меж, території та державного кордону) та статтю 258-3 (участь у діяльності терористичної організації). Санкція – аж до довічного.

У січні 2023 року Родіона Мірошника внесли до санкційного списку України. У червні 2024-го проти нього запровадив персональні санкції Європейський Союз.

Що заздалегідь знало ГУР МОУ про інформаційну спецоперацію росіян?

«Держава-агресор росія підготувала та реалізує чергову інформаційну операцію з метою приховати скоєні нею воєнні злочини, а також дискредитувати Сили оборони України, аби послабити підтримку нашої держави з боку іноземних партнерів…

Цільовою аудиторією “телемосту” росіяни визначили дипломатичний корпус країн ООН, ОБСЄ, БРІКС та СНД, а також представників міжнародних гуманітарних організацій», – повідомили українські розвідники за кілька днів до «телемосту».

Серед учасників анонсованого заходу були заявлені пропагандисти з «Russia today», представники російських посольств, а також «русскіх домов» та філій «Россотруднічєства» в Замбії, Кувейті, Узбекистані, Нігерії, Болгарії, Венесуелі, Монголії, Малайзії, Вірменії.

«Приводом для інформаційної операції кремля стала необхідність відволікти увагу від воєнних злочинів росії, зокрема від катастрофічної гуманітарної ситуації в Олешках Херсонської області, спричиненої російськими окупантами.

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Ще одна причина – посилення підтримки України з боку європейських партнерів, зокрема затвердження Радою ЄС кредиту на 90 мільярдів євро та створення альянсу ЄС-Україна в сфері БПЛА», – інформували українців та наших партнерів за кордоном про плани ворога українські розвідники.

Як відбувався сам «телеміст»?

Як свідчить фото-звіт, розміщений на Телеграм-каналі самого «посла з особливих доручень» МЗС РФ Мірошника, «телеміст» виглядав як вкрай нудне видовище. На Zoom-захід не з’явився навіть анонсований гауляйтер окупованої частини Запорізької області зрадник України регіонал Євген Балицький.

Натомість були «присутні» окупаційний директор Запорізької атомної станції Юрій Черничук, тимчасово виконувач обов’язків «міністра енергетики» окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Парамонов, постійний представник РФ у міжнародних організаціях Відня Міхаіл Ульянов, очільник окупаційної адміністрації Енергодару Максим Пухов, військові експерти та підставні «безпосередні свідки, учасники та «потерпілі» від «збройних атак», – так написав Мірошник в своєму каналі в Telegram.

Учасники «телемосту»

На кадрах також видно групи людей, які сидять у приміщенні «Россотруднічєства» (де-факто – філіях російських спецслужб) у кількох іноземних країнах. ФСБшні обличчя та портрети Путіна на стінах кабінетів.

Не дивно, що така псевдо-подія не викликала особливого зацікавлення не лише у гауляйтера тимчасово окупованої частини Запоріжжя регіонала Балицького, але й у самих російських ЗМІ. Лише декілька скупих повідомлень. Про «світовий резонанс» від побаченого чи почутого – годі й говорити.

Як відреагувало відомство Сєргєя Лаврова?

Втім у російському МЗС всьому цьому непереконливому Zoom-шоу намагалися надати максимального пафосу та ваги.

«Учасники дискусії підкреслили, що тривале фінансування, озброєння та навчання ЗСУ по лінії держав НАТО та Євросоюзу фактично підтверджує співучасть Заходу у злочинах київського режиму. Відповідальність за жертви серед цивільного населення РФ, акти тероризму та воєнні злочини має бути покладена не лише на безпосередніх виконавців злочинних наказів, але й на політичне керівництво Києва та західних спонсорів, які все більше залучаються до злочинних проектів», – написали в інформаційному повідомленні щодо «телемосту» на офіційному сайті МЗС РФ.

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Прикметно, що в Telegram-каналі учасника «телемосту» Мірошника немає жодної інформації про кількість «жертв київського режиму». Натомість така інформація розлого подана на сайті МЗС РФ – «с февраля 2022 года вследствие ударов пострадали не менее 2 715 человек, включая 137 детей, 508 граждан погибли, из них – 23 ребёнка», – «інформують» російські пропагандони про начебто втрати цивільного населення на тимчасово окупованій Росією території Запорізької області. Звісно, документальних підтверджень наведених цифр – жодних. Від чиєї саме зброї начебто загинули згадані цивільні – так само невідомо.

Українські Олешки – епіцентр гуманітарної катастрофи, спричиненої російськими окупантами.

Чи не головним приводом для інформаційної операції Кремля, як повідомляє ГУР, стала необхідність відволікти увагу всього Світу від воєнних злочинів Москви в українському містечку Олешки на Херсонщині. Там в результаті дій російських окупантів вже кілька місяців триває справжня гуманітарна катастрофа. Дві тисяч цивільних мешканців, серед яких близько 50 неповнолітніх дітей залишилися заблокованими без достатньої кількості їжі, питної води, медикаментів, стабільного доступу до медичної допомоги. В місцевій лікарні залишилося лише кілька медиків, доступ до громади гуманітарних організацій, волонтерів та евакуаційних груп заблокований російськими військовими ще з травня.

Місяць тому комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті заявив про те, що цивільне населення окупованої Олешківської громади просто перебуває під загрозою загибелі.

«Я закликаю до негайного локального припинення вогню, безперешкодного доступу гуманітарних організацій і безпечної евакуації цивільних. Невимовні труднощі та страждання людей, які опинилися на окупованих територіях, потребують міжнародної уваги та дій», – заявив комісар Ради Європи.

Фото: соцмережі Зруйновані будинки в Олешках

16 жовтня розмову з Путіним щодо ситуації на окупованій росіянами Херсонщині провів Папа Римський Лев ХІV. Він закликав до припинення гуманітарної катастрофи, розблокування цивільних та відкриття логістичних й евакуаційних коридорів до Олешківської громади.

Як повідомили тоді у Ватикані за результатами розмови з Путіним, Папа «висловив глибоку стурбованість складною гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області і закликав до припинення вогню, щоб уможливити доставку продуктів і медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення».

У Кремлі відповіли, що «підтримують намір Ватикану сприяти створенню умов, необхідних для гарантування безпеки населення міста й організації постачання життєво важливих вантажів».

Однак росіяни досі не розблокували Олешки. Гуманітарна ситуація в місті та громаді – лише погіршилася. Росіяни продовжують відверто займатися геноцидом.

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Тому і знадобився цей «телеміст Мірошника» в оперативному порядку, аби продемонструвати «всьому світу» «злочини київського режиму».

Гаазькі «Докази» для Міжнародного трибуналу

15 та 16 жовтня цього року в Амстердамі та Гаазі – столиці Світового Правосуддя – була презентована документальна стрічка української режисерки Вероніки Марченко «Докази». Фільм створений у співпраці з Харківською обласною прокуратурою за підтримки проєкту GIDNA (Благодійний Фонд Future for Ukraine) та міжнародної неурядової правозахисної організації Project Expedite Justice.

Фото: Future for Ukraine Показ документального фільму "Докази" в Гаазі

Стрічка стала справжнім шоком для європейських глядачів, бо була створена на основі реальних відео, фото, документальних свідчень та ексклюзивних матеріалів офіційного українського розслідування злочинів росіян на ще одній окупованій українській території – Харківщині в період її захоплення армією РФ в 2022 році.

Сексуальне насильство, звірства, тортури цивільних, розстріли мирних мешканців Ізюма та інших слобожанських міст та селищ, - документальні підтвердження всіх цих злочинів стали основою фільму «Докази». Ці «буденні» для життя українців в російській окупації речі були реальним потрясінням для середньостатистичних європейців під час прем’єрного перегляду в гаазькому кінотеатрі Filmhuis Den Haag.

Очевидно, що документальна стрічка «Докази», як і результати роботи харківських прокурорів є величезною доказовою базою для майбутніх судових процесів над воєнними злочинцями з російськими паспортами. Адже покарання за кожен воєнний злочин має бути невідворотнім. Від виконавців безпосередньо на тимчасово окупованій території України – до замовників у високих московських кабінетах.

Як казали автори фільму на прем’єрних показах в Гаазі та Амстердамі, - злочини росіян має розслідувати Спеціальний воєнний трибунал. І згідно з міжнародним правом, ці злодіяння – не мають терміну давності.

P.S. Поза всяким сумнівом, нинішній міжнародний «телеміст» російських інфо-пропагандистів був організований та проведений виключно для переключення уваги та «розмивання» реакції всього світу на злочини росіян. Реакції на минули злочини російського війська на колись окупованій Харківщині, реакції на нинішні злочини московитів на поки що окупованій Херсонщині.

Аж надто поспіхом та невдало «спрацювали» кремлівські інформаційні паяци. Це дивно, що «телеміст» Мірошника дивилися здебільшого у «Російських домах» «Россотруднічєства», яке вже давно де-факто є мережею російських спецслужб, а тому його осередки оголошені поза законом у понад десяти європейських країнах. І процес офіційного «закриття» «Російських домів» в Європі лише розпочато.

Натомість задача українців сьогодні – ретельно, ефективно та щоденно документувати всі воєнні злочини ворога, аби під час майбутнього Трибуналу, обвинувачені російські злодії не мали жодного шансу на виправдання чи навіть на пом’якшення своїх законних вироків. Реакція європейців на прем’єру українських «Доказів» у Гаазі свідчить про те, що Європа знає та чітко розуміє, на чиєму боці Добро і Правда у цій страшній екзистенційній війні за наше з вами виживання. За виживання всієї Європи…