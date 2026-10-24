Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Дипломатична суперечка Південної Кореї з Україною: чи правильно Сеул визначає свої пріоритети?
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
ГоловнаСвіт

Сили безпілотних систем встановили добовий рекорд по ліквідації російських окупантів

За добу підрозділи СБС уразили 701 російського солдата.

Сили безпілотних систем встановили добовий рекорд по ліквідації російських окупантів
Війна в Україні
Фото: Генштаб

Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем встановили новий добовий рекорд за кількістю ураженого особового складу противника. Уражено 701 російського військового, з них – 336 ліквідовано.

Про це ідеться у зведенні Сил безпілотних систем.

Загалом протягом доби українські оператори безпілотних систем уразили 2364 цілі противника.

Серед уражених цілей:

  • 701 військовослужбовець, з них 336 ліквідовано;
  • 61 точка вильоту дронів;
  • 125 антен ворожих екіпажів;
  • 12 радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби;
  • 114 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
  • 2 танки;
  • 16 артилерійських систем, зокрема одна самохідна артилерійська установка;
  • 17 складів;
  • 488 безпілотників противника типів «коптер», «крило», «Шахед» і «Гербера».

За період із 1 до 23 жовтня підрозділи угруповання СБС уразили 49 923 цілі противника, серед яких 12 627 одиниць особового складу.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies