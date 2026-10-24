Сили безпілотних систем встановили добовий рекорд по ліквідації російських окупантів

Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем встановили новий добовий рекорд за кількістю ураженого особового складу противника. Уражено 701 російського військового, з них – 336 ліквідовано.
Про це ідеться у зведенні Сил безпілотних систем.
Загалом протягом доби українські оператори безпілотних систем уразили 2364 цілі противника.
Серед уражених цілей:
- 701 військовослужбовець, з них 336 ліквідовано;
- 61 точка вильоту дронів;
- 125 антен ворожих екіпажів;
- 12 радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби;
- 114 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
- 2 танки;
- 16 артилерійських систем, зокрема одна самохідна артилерійська установка;
- 17 складів;
- 488 безпілотників противника типів «коптер», «крило», «Шахед» і «Гербера».
За період із 1 до 23 жовтня підрозділи угруповання СБС уразили 49 923 цілі противника, серед яких 12 627 одиниць особового складу.