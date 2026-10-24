Сили безпілотних систем встановили добовий рекорд по ліквідації російських окупантів

За добу підрозділи СБС уразили 701 російського солдата.

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Війна в Україні

Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем встановили новий добовий рекорд за кількістю ураженого особового складу противника. Уражено 701 російського військового, з них – 336 ліквідовано.

Про це ідеться у зведенні Сил безпілотних систем.

Загалом протягом доби українські оператори безпілотних систем уразили 2364 цілі противника.

Серед уражених цілей:

701 військовослужбовець, з них 336 ліквідовано;

61 точка вильоту дронів;

125 антен ворожих екіпажів;

12 радіолокаційних станцій і засобів радіоелектронної боротьби;

114 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;

2 танки;

16 артилерійських систем, зокрема одна самохідна артилерійська установка;

17 складів;

488 безпілотників противника типів «коптер», «крило», «Шахед» і «Гербера».

За період із 1 до 23 жовтня підрозділи угруповання СБС уразили 49 923 цілі противника, серед яких 12 627 одиниць особового складу.