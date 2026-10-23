Президент Франції Макрон обіцяє реформувати систему вступу до університетів

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв реформувати національну платформу вступу до вишів.

Це стало відомо після першої зустрічі Макрона з представниками старшокласників і студентів, які протестують уже кілька тижнів, передає Bloomberg.

Скасування або заміна комп'ютеризованої системи вступу Parcoursup є однією з головних вимог протестувальників. Окрім цього, вони вимагають збільшення ресурсів для вчителів і покращення умов у навчальних закладах.

За даними AFP, за підсумками тригодинної зустрічі представники студентів назвали президента уважним до їхніх вимог і зазначили, що він пообіцяв не лише змінити Parcoursup, а й провести реформу шкільної демократії.

Попри це, мітингувальники планують продовжувати акції і тиск на владу. Тепер у представників студентства запланована зустріч із прем'єр-міністром Себастьяном Лекорню.